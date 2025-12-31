Javier Zanetti svela | L’Inter è la squadra del mio cuore la squadra di cui sono innamorato Ho ricevuto offerte ma…

Javier Zanetti, leggenda dell’Inter, ha recentemente espresso il suo profondo legame con il club. In un’intervista, il ex capitano ha dichiarato che l’Inter rappresenta la squadra del suo cuore e il suo grande amore. Pur avendo ricevuto diverse offerte nel corso della carriera, Zanetti ha sempre mantenuto un forte attaccamento ai colori nerazzurri, confermando il suo ruolo di simbolo e figura di riferimento per i tifosi.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.