Javier Zanetti svela | L’Inter è la squadra del mio cuore la squadra di cui sono innamorato Ho ricevuto offerte ma…

Javier Zanetti, leggenda dell’Inter, ha recentemente espresso il suo profondo legame con il club. In un’intervista, il ex capitano ha dichiarato che l’Inter rappresenta la squadra del suo cuore e il suo grande amore. Pur avendo ricevuto diverse offerte nel corso della carriera, Zanetti ha sempre mantenuto un forte attaccamento ai colori nerazzurri, confermando il suo ruolo di simbolo e figura di riferimento per i tifosi.
Javier Zanetti giura amore ai nerazzurri: «L’Inter è la squadra del mio cuore, la squadra di cui sono innamorato. Ho ricevuto offerte ma.» Ai microfoni di Sky Sports UK, in occasione della prima edizione della MagiCup — il nuovo torneo giovanile internazionale che a giugno porterà in Florida le migliori squadre U12 e U13 del mondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
