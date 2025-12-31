Jannik Sinner e il bilancio di questo 2025 con il commento di Alcaraz | Non solo risultati ma grandi lezioni – Il video

Jannik Sinner ha condiviso un video sui social in cui presenta il suo bilancio del 2025, un anno ricco di esperienze e lezioni importanti. Con il commento di Alcaraz e la riflessione sui risultati raggiunti, il tennista italiano traccia un quadro sincero e riflessivo di questo periodo. Un’occasione per analizzare non solo i successi, ma anche gli insegnamenti che il 2025 gli ha lasciato.

Se a Capodanno tutti fanno bilanci non si è trattenuto dal farli anche Jannik Sinner, che saluta questo indimenticabile (almeno per lui) 2025 con un video messaggio sui social. Il campione altoatesino raccoglie in una clip tutte i momenti più significativi della sua stagione. E ha raccolto oltre a tanti like anche un commento dal rivale di sempre Carlos Alcaraz. «Io non vedo soltanto i risultati: vedo grandi lezioni». «Ragazzi, che anno è stato. Alcuni momenti sono stati incredibili, altri invece molto difficili da accettare», racconta Sinner. «Ma guardando a tutto questo anno, io non vedo soltanto i risultati: vedo grandi lezioni.

