Una tragedia ha colpito un’abitazione italiana, dove un bambino di tre anni è deceduto a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente, avvenuto in un normale pomeriggio, ha coinvolto anche la madre e il fratello maggiore, evidenziando i rischi legati alla sicurezza domestica. Un episodio che sottolinea l’importanza di controlli e misure preventive per evitare simili tragedie.

Un pomeriggio qualunque, dentro un’abitazione apparentemente sicura, si è trasformato in tragedia. Un bambino di tre anni ha perso la vita dopo essere rimasto intossicato dal monossido di carbonio, mentre si trovava in casa con la madre e il fratello maggiore. È accaduto a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, nel tardo pomeriggio del 31 dicembre 2025. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’intossicazione ci sarebbe stato un malfunzionamento della stufa, che avrebbe sprigionato gas inodore e invisibile all’interno dell’appartamento. La famiglia, di nazionalità pakistana, non si sarebbe resa conto del pericolo fino a quando la situazione è precipitata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, tragedia di fine anno: muore un bimbo di 3 anni davanti mamma e fratello

Leggi anche: Bimbo di 7 anni muore all’improvviso davanti ai genitori: la tragedia mentre stava giocando

Leggi anche: Monossido di carbonio killer, bimbo di tre anni muore nel Bresciano: gravi la mamma e il fratello

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bruciature e ustioni dopo i botti a Capodanno, ecco cosa fare; Botti di Capodanno: guida completa a regole, divieti e sanzioni; Botti di Capodanno, cani e gatti vanno protetti così. L'esperto: «Alzate il volume della tv e mettete in terra alcuni vestiti»; Capodanno 2026: Le 30 Migliori Destinazioni Italiane.

"Italia attore internazionale di rilievo. Coesione sociale a rischio". Il discorso di fine anno del presidente Mattarella - Il capo dello Stato ha parlato per una ventina di minuti: "Si chiude un anno non facile, possiamo affrontare con serenità le sfide del tempo" ... msn.com