A pochi giorni da Capodanno, si registra la prima vittima in Italia a causa di un petardo. L’incidente avviene tra Acilia e Vitinia, nei pressi di Roma, e sottolinea i pericoli associati all’uso dei botti, nonostante i divieti e le restrizioni adottate dalle autorità. Questa tragedia evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire incidenti e proteggere le persone durante le festività.

Roma. La prima vittima dei botti di Capodanno arriva prima ancora della mezzanotte. Una tragedia che si consuma alle porte della capitale, tra Acilia e Vitinia, e che riporta drammaticamente al centro dell’attenzione i rischi legati all’uso dei petardi, nonostante i divieti e le ordinanze firmate nei giorni scorsi dal Campidoglio. Poco prima delle 17.30 del 31 dicembre, l’allarme è scattato in via Cortemaggiore, dove un uomo di 60 anni, di nazionalità moldava, è rimasto vittima dell’esplosione di un botto. Quando un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto, i soccorritori si sono trovati davanti a una scena drammatica: l’uomo era riverso a terra, con gravi ustioni, il corpo colpito da schegge e un arto amputato a causa dell’esplosione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Italia, già il primo morto per un petardo: "Una scena atroce!"

