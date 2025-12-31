Italia attore internazionale di rilievo Coesione sociale a rischio Il discorso di fine anno del presidente Mattarella
Il discorso di fine anno del presidente Mattarella riflette sulle sfide affrontate dall’Italia nel corso del 2023, tra tensioni internazionali, crisi economiche e preoccupazioni sociali. Nonostante le difficoltà, il presidente sottolinea la resilienza del Paese e la fiducia nel futuro, evidenziando l’importanza della coesione sociale per superare insieme le prove. Un messaggio di speranza e di impegno per un’Italia unita e forte.
Guerre, tensioni. Prezzi. Piazze calde. Paure varie. “Si chiude un anno non facile”, dice Sergio Mattarella, però ce la faremo ancora, siamo un grande Paese. “La nostra forza è la coesione sociale che ci ha consentito di crescere. La nostra Italia è un attore di grande rilievo sulla scena internazionale, la nostra è una storia di successo nel mondo”. Ma ora serve “l’impegno di tutti”, spiega il presidente, anche di voi che mi state seguendo da casa. In piedi, venti minuti scarsi davanti alle bandiere, per non disturbare troppo il cenone degli italiani. Parole semplici, dirette, perché al Palazzo ha già parlato prima di Natale e questo non è un discorso per la politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
