Israele vieta l' attività di circa 40 ong a Gaza | nel mirino anche Medici senza Frontiere

A inizio anno, il governo israeliano ha deciso di vietare le attività di circa 40 ONG a Gaza, tra cui Medici senza Frontiere. Questa misura rappresenta una nuova fase di restrizioni per le organizzazioni che operano nella regione, in un contesto di crescenti tensioni e controlli. La decisione interessa settori umanitari fondamentali e potrebbe influenzare le attività di assistenza nella zona.

Israele vieta a save the children di salvare bambini. Israele ha bandito Save the Children ed altre ONG, nonostante l'organizzazione fornisca aiuti salvavita a 1,6 milioni di civili a Gaza - la maggioranza sono bambini - per aver osato criticare il #GENOCIDIO x.com

Nel giorno di Natale, da Israele arriva un anatema contro coloro che condannano l'occupazione a scapito della vita dei palestinesi. Il ministro degli esteri israeliano ha detto che la disapprovazione della conquista sanguinosa della terra che sarebbe destinata - facebook.com facebook

