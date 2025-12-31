Israele vieta l' attività di circa 40 ong a Gaza | nel mirino anche Medici senza Frontiere

A inizio anno, il governo israeliano ha deciso di vietare le attività di circa 40 ONG a Gaza, tra cui Medici senza Frontiere. Questa misura rappresenta una nuova fase di restrizioni per le organizzazioni che operano nella regione, in un contesto di crescenti tensioni e controlli. La decisione interessa settori umanitari fondamentali e potrebbe influenzare le attività di assistenza nella zona.

Con l'inizio del nuovo anno scatta la stretta del governo israeliano su chi aiuta la popolazione di Gaza e dei territori palestinesi. Alcune tra le più importanti organizzazioni umanitarie internazionali, tra cui Medici senza Frontiere, dovranno cominciare a smantellare strutture e programmi. 🔗 Leggi su Today.it

