Israele vieta l' attività di circa 40 ong a Gaza | nel mirino anche Medici senza Frontiere
A inizio anno, il governo israeliano ha deciso di vietare le attività di circa 40 ONG a Gaza, tra cui Medici senza Frontiere. Questa misura rappresenta una nuova fase di restrizioni per le organizzazioni che operano nella regione, in un contesto di crescenti tensioni e controlli. La decisione interessa settori umanitari fondamentali e potrebbe influenzare le attività di assistenza nella zona.
Con l'inizio del nuovo anno scatta la stretta del governo israeliano su chi aiuta la popolazione di Gaza e dei territori palestinesi. Alcune tra le più importanti organizzazioni umanitarie internazionali, tra cui Medici senza Frontiere, dovranno cominciare a smantellare strutture e programmi. 🔗 Leggi su Today.it
Israele ha vietato a decine di ong di operare nella Striscia di Gaza - Il governo israeliano ha detto a decine di organizzazioni non governative (ong) che si occupano di assistenza umanitaria che da domani, 1° gennaio del 2026, non potranno più operare all’interno della ... ilpost.it
Israele vieta a save the children di salvare bambini. Israele ha bandito Save the Children ed altre ONG, nonostante l'organizzazione fornisca aiuti salvavita a 1,6 milioni di civili a Gaza - la maggioranza sono bambini - per aver osato criticare il #GENOCIDIO x.com
Nel giorno di Natale, da Israele arriva un anatema contro coloro che condannano l'occupazione a scapito della vita dei palestinesi. Il ministro degli esteri israeliano ha detto che la disapprovazione della conquista sanguinosa della terra che sarebbe destinata - facebook.com facebook
