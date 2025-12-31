Israele ha revocato le licenze di 37 ONG internazionali operative a Gaza e Cisgiordania, tra cui ActionAid, Medici Senza Frontiere e Norwegian Refugee Council, secondo quanto riportato dalla Bbc. La decisione ha suscitato reazioni di condanna da parte dell’UE e delle Nazioni Unite, evidenziando tensioni crescenti sulla gestione degli aiuti umanitari nella regione.

Sono 37 le organizzazioni non governative internazionali (Ong) a cui Israele ha revocato le licenze per operare a Gaza e in Cisgiordania, tra cui ActionAid, International Rescue Committee, Medici Senza Frontiere (Msf) e Norwegian Refugee Council, come riporta la Bbc. Le sospensioni entreranno in vigore il 1° gennaio e le attività dovranno cessare entro 60 giorni. La decisione ha suscitato forti critiche internazionali. Dieci paesi - tra cui Regno Unito, Francia, Canada, Germania, Giappone e Svezia - hanno definito la mossa "inaccettabile", sottolineando che le Ong sono fondamentali per fornire assistenza umanitaria nel territorio palestinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele: stretta sulle Ong a Gaza. Condanna da Ue e Onu: ecco la lista

Leggi anche: Israele mette al bando 37 Ong. Condanna di Ue e Onu. Hamas: «La revoca delle licenze a Gaza è criminale»

Leggi anche: Israele mette al bando 37 Ong a Gaza. La condanna di Ue e dell'Onu. Hamas: «La revoca delle licenze è criminale»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Israele, stretta sulle ong: “Catastrofe per Gaza”. Chiusa la radio militare; La stretta israeliana sulle ong: così le nuove regole di registrazione potrebbero complicare ulteriormente la situazione umanitaria a Gaza; Stretta di Israele sulle ong a Gaza: nel 2026 sospenderà le attività di 25 organizzazioni umanitarie; Gaza, la stretta di Israele sulle Ong. Msf: «Abuso e propaganda».

Israele, stretta sulle Ong a Gaza. L'allarme di Europa e Onu - Sono 37 le organizzazioni non governative internazionali (Ong) a cui Israele ha revocato le licenze per operare a Gaza e in Cisgiordania, tra cui ... iltempo.it