Israele stretta sulle ong a Gaza | a rischio il sostegno umanitario per i civili

Israele ha recentemente modificato le procedure di registrazione delle ONG operanti a Gaza, introducendo l’obbligo di elencare il personale, compresi i dipendenti palestinesi. Questa misura potrebbe influire sul supporto umanitario destinato ai civili della regione, sollevando preoccupazioni sulla continuità degli aiuti e sulla situazione umanitaria. Analizzare le implicazioni di tali restrizioni è fondamentale per comprendere il futuro dell’assistenza umanitaria a Gaza.

Israele, dopo aver modificato il processo di registrazione delle organizzazioni umanitarie all'inizio di quest'anno, ha imposto l'obbligo di presentare un elenco del personale, inclusi i dipendenti palestinesi di Gaza. In seguito alle suddette modifiche, dal 1° gennaio 2026 oltre 37 organizzazioni non governative (ong) saranno impossibilitate a operare nella Striscia. Un impedimento che rischia di compromettere l'assistenza essenziale per i cittadini. Le ong che non potranno più operare a Gaza. Il motivo principale per il quale Israele ha deciso di impedire alle ong di operare è legato ai requisiti insufficienti di quest'ultime.

Israele vieta l'attività di circa 40 ong a Gaza: nel mirino anche Medici senza Frontiere - Alcune tra le più importanti organizzazioni umanitarie internazionali dovranno abbandonare completamente la Striscia. today.it

Israele mette al bando le ong e strozza lo spazio umanitario in Palestina - Il governo israeliano ha notificato a 37 organizzazioni non governative l'interruzione delle attività umanitarie nella Striscia di Gaza a partire dal 1° gennaio 2026 perché non soddisferebbero i nuovi ... vita.it

Stretta di Israele sulle ong a Gaza: nel 2026 sospenderà le attività di 25 organizzazioni umanitarie x.com

Francesca Caferri, Israele, stretta sulle ong: “Catastrofe per Gaza”. Chiusa la radio militare; La Repubblica, 23 dicembre 2025 Anche Msf a rischio con le nuove regole. E intanto il parlamento punisce l’emittente dell’esercito, critica con il governo GERUSALEM - facebook.com facebook

