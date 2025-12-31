Israele stop della Corte suprema alla commissione sul 7 ottobre

La Corte Suprema israeliana ha deciso di bloccare l’azione proposta dal governo, guidato da Benjamin Netanyahu, riguardo alle responsabilità per il massacro del 7 ottobre 2023. Questa decisione rappresenta un momento importante nel dibattito sul ruolo delle istituzioni giudiziarie e sulla gestione delle responsabilità in un contesto di grande tensione politica e sociale.

La Corte Suprema israeliana ha bloccato l’iniziativa voluta dal primo ministro Benjamin Netanyahu sulle responsabilità del massacro del 7 ottobre 2023. I giudici hanno infatti emesso un’ordinanza che sospende la commissione d’inchiesta istituita dal governo e affidata al Controllore dello Stato Matanyahu Englman, un organismo che era stato fin dall’inizio contestato da numerosi oppositori per una presunta impostazione politica e per la mancanza di garanzie di imparzialità. Con il provvedimento, la Corte ha ordinato a Englman di interrompere immediatamente le attività, vietandogli sia di proseguire con gli interrogatori sia di rendere pubbliche eventuali conclusioni, anche parziali, maturate nel corso dell’indagine. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele, stop della Corte suprema alla commissione sul 7 ottobre Leggi anche: Israele, primo sì della Knesset alla commissione d’inchiesta sul 7 ottobre Leggi anche: Stupri del detenuto palestinese, i riservisti Idf all’assalto dei giudici della Corte Suprema di Israele Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Foglio di via alle ong impegnate a Gaza. E nuovo stop ai cronisti; La Corte Suprema boccia Trump: no alla Guardia Nazionale a Chicago; La Corte Suprema blocca Trump: no al dispiegamento dei soldati della Guardia Nazionale a Chicago; Corte suprema boccia Trump, no alla Guardia Nazionale a Chicago. La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere la radio dell’esercito - La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere Galei Zahal ( GLZ ), la radio controllata dall’esercito. ilpost.it

L’Alta corte di Israele blocca l’inchiesta sul 7 ottobre. E a Gaza foglio di via per le Ong - I giudici hanno bloccato con una ordinanza ad interim l'inchiesta del Controllore dello Stato e difensore civico, Matanyahu Englman, sulle responsabilità interne per la mancata protezione dai sanguino ... editorialedomani.it

Chi decide la verità sul 7 ottobre? Israele lacerata dalle manovre sulla commissione d’inchiesta - In Israele, due anni dopo l’attacco di Hamas, mentre Donald Trump spinge per l’inizio della seconda fase del suo piano di pace, una domanda domina il dibattito pubblico più di ogni altra: chi ha il ... huffingtonpost.it

Stop all’inchiesta sul 7 ottobre. Israele, schiaffo a Netanyahu dalla Corte Suprema x.com

