Israele schiaffo della Corte Suprema a Netanyahu | arriva lo stop alla commissione d’inchiesta sui fatti del 7 ottobre

La Corte Suprema israeliana ha deciso di sospendere le attività della commissione d’inchiesta sui fatti del 7 ottobre 2023, che hanno coinvolto l’attacco di Hamas e le falle di sicurezza che ne sono derivati. Questa decisione rappresenta un importante passaggio nel dibattito pubblico e politico sul ruolo delle istituzioni e sulla gestione delle crisi di sicurezza in Israele.

La Suprema Corte israeliana ha ordinato lo stop ai lavori della commissione che indaga sui fatti del 7 ottobre 2023 e sulle eventuali falle di sicurezza che hanno consentito ai terroristi di Hamas di uccidere oltre 2mila cittadini dello Stato ebraico. Questa decisione rappresenta uno schiaffo politico al premier Benjamin Netanyahu, che ha promosso l’istituzione della commissione stessa e l’ha affidata al Controllore dello Stato, Matanyahu Englman. Uno schiaffo al premier Netanyahu. Secondo l’ Alta Corte di Giustizia di Tel Aviv, l’organo è altamente politicizzato e tutto fuorché imparziale. Una tesi sostenuta con forza anche da gran parte dei partiti dell’opposizione, gli attivisti per i diritti civili e alcuni familiari delle vittime del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Israele, stop della Corte suprema alla commissione sul 7 ottobre Leggi anche: Israele, Netanyahu boccia Commissione d'inchiesta su fallimenti del 7 ottobre ma generale Idf Zamir dà l'ok: "Importante per capire gli eventi" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Israele, Corte Suprema blocca l'inchiesta sul 7 ottobre: "Servono indagini indipendenti” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, Corte Suprema blocca l'inchiesta sul 7 ottobre: 'Servono indagini indipendenti” ... tg24.sky.it

