Israele revoca le autorizzazioni a 37 Ong Condanne da Unione Europea e Nazioni Unite

Israele ha annunciato la revoca o il non rinnovo delle licenze a 37 ONG operanti nella Striscia di Gaza e, in alcuni casi, in Cisgiordania. La decisione ha suscitato reazioni da parte dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, che hanno espresso preoccupazione per le implicazioni di tale misura sulla cooperazione umanitaria nella regione.

Israele ha deciso di revocare o non rinnovare le licenze operative a 37 organizzazioni non governative internazionali attive nella Striscia di Gaza e, in alcuni casi, anche in Cisgiordania. Il provvedimento, annunciato dalle autorità israeliane, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 e riguarda organizzazioni impegnate in ambiti chiave come assistenza sanitaria, distribuzione di cibo, supporto ai rifugiati e tutela dei diritti umani. Oltre a Oxfam e Medici senza frontiere nella black list finiscono anche il Comitato Norvegese per i rifugiati, Defense for Children International, l'International Rescue Committee, Action Aid e Medico.

