Israele mette al bando 37 Ong a Gaza La condanna di Ue e dell' Onu Hamas | La revoca delle licenze è criminale

Israele ha deciso di mettere al bando 37 organizzazioni non governative a Gaza, suscitando condanne da parte dell’UE e dell’ONU. Le autorità israeliane affermano che le ONG non rispettano le nuove normative per i gruppi umanitari, mentre Hamas definisce la revoca delle licenze un atto criminale. Le proteste internazionali continuano, con vari appelli alla revisione del provvedimento, anche se l’Italia non ha ancora preso una posizione ufficiale.

Israele mette al bando le ong e strozza lo spazio umanitario in Palestina - Il governo israeliano ha notificato a 37 organizzazioni non governative l'interruzione delle attività umanitarie nella Striscia di Gaza a partire dal 1° gennaio 2026 perché non soddisferebbero i nuovi ... vita.it

Divieto di accesso. Israele chiude la porta a 37 ong: non potranno più operare a Gaza - Scatta dal 1° gennaio la revoca della licenza, motivata col mancato rispetto dei nuovi requisiti richiesti in materia di trasparenza su personale, ... huffingtonpost.it

A settembre #Israele aveva pubblicato le prove dei collegamenti tra le missioni della #Flotilla e #Hamas. E il #Pd mette le mani avanti... x.com

