Israele mette al bando 37 Ong a Gaza La condanna di Ue e dell' Onu Hamas | La revoca delle licenze è criminale

Israele ha deciso di mettere al bando 37 organizzazioni non governative a Gaza, suscitando condanne da parte dell’UE e dell’ONU. Le autorità israeliane affermano che le ONG non rispettano le nuove normative per i gruppi umanitari, mentre Hamas definisce la revoca delle licenze un atto criminale. Le proteste internazionali continuano, con vari appelli alla revisione del provvedimento, anche se l’Italia non ha ancora preso una posizione ufficiale.

I funzionari dello Stato ebraico: «Non rispettano le nuove regole per i gruppi umanitari». Gli appelli (senza l'Italia) perché il provvedimento venga rivisto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

