Israele mette al bando 37 Ong a Gaza La condanna dell' Ue e dell' Onu Hamas | La revoca delle licenze è criminale
Israele ha deciso di bandire 37 organizzazioni non governative a Gaza, suscitando condanne da parte dell’UE e delle Nazioni Unite. I funzionari israeliani accusano le Ong di non rispettare le recenti normative sui gruppi umanitari. Hamas definisce la revoca delle licenze un atto criminale. La misura ha suscitato richieste internazionali di revisione, anche se l’Italia non si è ancora espressa ufficialmente su questa decisione.
