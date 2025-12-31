L’Alta Corte di Israele ha temporaneamente sospeso l’indagine avviata dal governo di Benjamin Netanyahu riguardo alla strage del 7 ottobre 2023 e alla gestione dell’emergenza. La decisione si basa sul principio che il governo non può indagare su se stesso, in un contesto di scrutinio istituzionale e rispetto delle prerogative giudiziarie. La sospensione evidenzia le tensioni tra poteri e le questioni di responsabilità in momenti di crisi.

Roma, 31 dicembre 2025 - L' indagine voluta dal governo di Benjamin Netanyahu sulla strage del 7 ottobre 2023 e sulla gestione dell'emergenza è sospesa. Lo ha deciso l'Alta Corte di Giustizia israeliana. Solo ieri il presidente israeliano, Isaac Herzog, aveva ribadito la sua contrarietà a un'indagine di governo, sostenendo che per giungere alla verità servirebbe una commissione di Stato. Il Controllore di Stato non può sentire i testimoni. L'ordinanza emessa dal tribunale è provvisoria e vieta a Matanyahu Englman, Controllore dello Stato e difensore civico incaricato dal governo Netanyahu di indagare sulle responsabilità interne per la mancata protezione da Hamas, di convocare testimoni o funzionari per deporre o fornire documentazione al suo ufficio, inoltre Englman non può pubblicare le relazioni o le bozze che ha finora redatto, e dovrà anche giustificare le indagini svolte in settori che vanno oltre il suo mandato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele, l’Alta Corte sospende l’indagine voluta da Netanyahu sul 7 ottobre: “Il governo non può indagare su se stesso”

