israele ha vietato a decine di ong di operare a gaza

A partire dal 1° gennaio 2026, Israele sospenderà le attività di numerose ONG nella Striscia di Gaza. La decisione deriva dal mancato rispetto delle richieste di trasparenza sulle relazioni dei dipendenti con Hamas. Questa misura potrebbe influenzare significativamente gli interventi umanitari nella regione, sollevando questioni sulla continuità e l’efficacia delle operazioni di assistenza internazionale.

Israele ha annunciato che dal 1° gennaio 2026 sospenderà l’operatività di decine di organizzazioni umanitarie internazionali nella Striscia di Gaza, accusandole di non aver fornito dettagli necessari per accertare che i loro dipendenti non abbiano legami con Hamas. Il provvedimento riguarda una trentina di ong e colpisce anche realtà di primo piano come ActionAid, Medici Senza Frontiere, International Rescue Committee e Norwegian Refugee Council, che avranno due mesi di tempo per concludere le loro attività. Israele ha detto che la distribuzione degli aiuti potrà continuare attraverso «canali approvati» o partner bilaterali, accentrando ulteriormente il controllo dell’assistenza umanitaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

