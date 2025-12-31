Il 30 dicembre 2025, è stato annunciato il decesso di Isiah Whitlock Jr., noto attore statunitense celebre per il suo ruolo in The Wire e per le collaborazioni con Spike Lee. Dopo una breve malattia, Whitlock si è spento a New York all'età di 71 anni, come confermato dal suo manager. La sua carriera, caratterizzata da interpretazioni significative nel cinema e in televisione, lascia un ricordo importante nel mondo dello spettacolo.

Nella giornata del 30 dicembre 2025, dopo una breve malattia, l'attore è morto nella città di New York, come confermato dal suo manager. Isiah Whitlock Jr, attore conosciuto per i suoi ruoli in serie come The Wire e Veep, è morto nella giornata del 30 dicembre a 71 anni. Secondo quanto dichiarato dal suo manager Brian Liebman, il decesso è avvenuto a New York dopo una breve malattia. L'inizio della carriera dell'attore Isiah Whitlock Jr era nato a South Bend, in Indiana, e ha iniziato la sua carriera come attore entrando a far parte dell'American Conservatory Theater a San Francisco dopo aver concluso i suoi studi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Isiah Whitlock Jr, star di The Wire e nel cast di ben cinque film di Spike Lee, è morto a 71 anni

