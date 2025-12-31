Isabella Lopardi presenta ‘Mara da una luna all’altra’ seguito del romanzo ‘Mara diventa un alieno’

Il 10 gennaio alle 18, presso la libreria Colacchi di L’Aquila, Stefania Pezzopane presenterà il nuovo romanzo di Isabella Lopardi, ‘Mara da una luna all’altra’, sequel di ‘Mara diventa un alieno’. L’evento segna la ripresa della narrazione della protagonista, offrendo ai lettori un’occasione per approfondire la storia e conoscere le novità dell’autrice. Un appuntamento dedicato agli appassionati di letteratura contemporanea e ai lettori interessati alle vicende di Mara.

Il 10 gennaio alle ore 18, presso la libreria Colacchi di L'Aquila, l'on Stefania Pezzopane già parlamentare e Presidente della Giuria del Premio letterario "Laudomia Bonanni" terrà a battesimo il romanzo ' Mara da una luna all'altra', seguito di 'Mara diventa un alieno', scritto da Isabella Lopardi. Il nuovo romanzo racconta non una fuga dal mondo, ma anzi, un ritorno sulla Terra, da Europa, luna di Giove, dopo 120 anni. Un viaggio per riprodursi e diventare immortali. Mara vede i contorni delle cose del suo pianeta di origine come figure sconosciute. È tornata, dunque.

