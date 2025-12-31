Iran l’inflazione galoppa | studenti e commercianti in strada contro il regime degli ayatollah E il Mossad li incita

Negli ultimi giorni, le proteste in Iran sono cresciute, con studenti e commercianti che manifestano contro il regime degli ayatollah. La crescente inflazione e le tensioni sociali hanno portato a nuove mobilitazioni nelle strade. Recentemente, il Mossad ha invitato i cittadini iraniani a unirsi nelle proteste, sottolineando il momento di cambiamento e la volontà di sostenere il movimento di protesta contro il regime.

“Scendete insieme nelle strade. È giunto il momento. Siamo con voi”. Il messaggio agli studenti iraniani e a quei cittadini che da tre giorni protestano contro il regime degli ayatollah arriva direttamente dal Mossad. Il servizio di sicurezza israeliano ha utilizzato il suo profilo su X per inviare il sostegno ai dissidenti, rassicurandoli sul fatto che la solidarietà non è solo sul piano metaforico: “Non solo da lontano o a parole. Siamo anche con voi sul campo”, scrive il Mossad. Non è un caso che gli agenti israeliani utilizzino i social: sono lo strumento che gli stessi iraniani, stufi della crisi economica e delle misure restrittive imposte dai capi religiosi sciiti, utilizzano per “bucare” la censura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, l’inflazione galoppa: studenti e commercianti in strada contro il regime degli ayatollah. E il Mossad li incita” Leggi anche: Iran anno zero. Inflazione e povertà. Si scende in piazza contro gli ayatollah Leggi anche: Dalla boxe al patibolo: così gli il regime degli Ayatollah ha condannato a morte mon La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. #Iran - Ieri è stato il 3° giorno di proteste. Al centro il peggioramento delle condizioni economiche, che stanno causando un aumento dell’inflazione (vicina al 50%) e il crollo del valore della moneta locale. Sono iniziate domenica nei mercati della capitale x.com I video delle proteste a Teheran. La rabbia dei commercianti nei bazar della capitale iraniana contro l’inflazione ha contagiato al terzo giorno di manifestazioni anche gli universitari. Gli slogan “lunga vita allo scià”, “morte al dittatore” e “libertà” - facebook.com facebook

