Iran l'inflazione galoppa | studenti e commercianti in strada contro il regime degli ayatollah E il Mossad li incita

Negli ultimi giorni, le proteste in Iran sono cresciute, con studenti e commercianti che manifestano contro il regime degli ayatollah. La crescente inflazione e le tensioni sociali hanno portato a nuove mobilitazioni nelle strade. Recentemente, il Mossad ha invitato i cittadini iraniani a unirsi nelle proteste, sottolineando il momento di cambiamento e la volontà di sostenere il movimento di protesta contro il regime.

“Scendete insieme nelle strade. È giunto il momento. Siamo con voi”. Il messaggio agli studenti iraniani e a quei cittadini che da tre giorni protestano contro il regime degli ayatollah arriva direttamente dal Mossad. Il servizio di sicurezza israeliano ha utilizzato il suo profilo su X per inviare il sostegno ai dissidenti, rassicurandoli sul fatto che la solidarietà non è solo sul piano metaforico: “Non solo da lontano o a parole. Siamo anche con voi sul campo”, scrive il Mossad. Non è un caso che gli agenti israeliani utilizzino i social: sono lo strumento che gli stessi iraniani, stufi della crisi economica e delle misure restrittive imposte dai capi religiosi sciiti, utilizzano per “bucare” la censura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

