Io sono Farah replica puntate serali del 30 dicembre in streaming | Video Mediaset

Stasera, 30 dicembre, torna l’appuntamento serale con

Torna stasera – martedì 30 dicembre – l’appuntamento serale con Io sono Farah. Ecco i video per rivedere le puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Farah è ancora sconvolta per l’omicidio del donatore che avrebbe salvato la vita a Kerim. Tahir le assicura che farà tutto il possibile per scoprire se si è trattato di un incidente. Farah, Kerim, Gonul, Vera e Perihan decidono di fare un picnic, ma nel parcheggio del suo palazzo Farah viene aggredita. L’intento degli aggressori sembrava, in realtà, quello di rapirla. Farah, aiutata da qualche bicchiere di vino, confida a Bade alcuni momenti romantici tra lei e Tahir. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Io sono Farah, replica puntate serali del 30 dicembre in streaming | Video Mediaset Leggi anche: Io sono Farah, replica puntate serali del 19 dicembre in streaming | Video Mediaset Leggi anche: Io sono Farah, replica puntate del 5 dicembre in streaming | Video Mediaset La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Io sono Farah, replica puntate del 22 dicembre in streaming | Video Mediaset; Io sono Farah, replica puntata del 24 dicembre in streaming | Video Mediaset; Io sono Farah replica puntata del 24 dicembre in streaming | Video Mediaset; Io sono Farah, replica puntate del 23 dicembre in streaming | Video Mediaset. Io sono Farah, replica puntata del 29 dicembre in streaming | Video Mediaset - Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity ... superguidatv.it

