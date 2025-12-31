Io sono Farah replica puntata del 31 dicembre in streaming | Video Mediaset

In questa puntata di “Io sono Farah” del 31 dicembre, in streaming su Video Mediaset, vengono svelate nuove rivelazioni. Farah apprende da Mehmet che Ali Galip potrebbe essere coinvolto nella morte del donatore. La puntata prosegue con sviluppi che approfondiscono i rapporti tra i personaggi e le tensioni che ne derivano.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 31 dicembre – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Farah viene a sapere da Mehmet che il responsabile della morte del donatore è Ali Galip. La donna è pronta a cercare la sua vendetta, ma Mehmet riesce a dissuaderla. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 38 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

