Il finale della prima stagione di Io Sono Farah, la dizi turca attualmente in onda su Canale 5, è alle porte. Tra colpi di scena e rivelazioni inaspettate, i telespettatori assisteranno, tra qualche settimana, al quattordicesimo episodio della serie, che darà il via a diversi filoni narrativi che contraddistingueranno la seconda stagione. Se non volete aspettare oltre per sapere cosa succederà, ecco dunque il nostro articolo con le anticipazioni.

Io Sono Farah: ecco come finisce la prima stagione

Io sono Farah come finisce la 1ª stagione: arriva Behnam, il padre di Kerim cerca vendetta - Nel finale di stagione di Io sono Farah farà il suo ingresso Behnam, il perfido padre di Kerim che Farah credeva di aver eliminato. it.blastingnews.com