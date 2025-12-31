Intesa Sanpaolo assumerà 3.500 giovani entro il 2028 | Settimana corta e smart working fino a 120 giorni

Intesa Sanpaolo prevede di assumere 3.500 giovani entro il 2028, con un piano che include la settimana corta e fino a 120 giorni di smart working. La strategia, annunciata da Roberto Cascella, responsabile delle persone e della cultura aziendale, mira a migliorare le condizioni di lavoro e attrarre nuovi talenti. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di innovazione e flessibilità adottato dalla banca.

Entro giugno 2028 Intesa Sanpaolo punta ad assumere 3.500 giovani. Il piano aziendale è presentato da Roberto Cascella, chief people & culture officer, in un'intervista al Sole 24 ore. Il piano assunzioniLe prossime assunzioni rientrano in un piano di lungo termine iniziato nel 2021.

Intesa SanPaolo: 3500 assunzioni entro il 2028, centinaia di inserimenti già nel 2025 - 500 nuove assunzioni entro il 2028, a fronte di un importante piano di ricambio generazionale. ticonsiglio.com

Intesa San Paolo prepara 3500 assunzioni - 500 assunzioni entro l’inizio del 2028, con centinaia di ingressi già programmati nel 2025. ilfattovesuviano.it

Intesa Sanpaolo On Air è una raccolta di voci, storie, idee su futuro, sostenibilità, inclusione, ma anche un luogo di ascolto privilegiato del panorama culturale.

Ricambio al vertice del gruppo guidato da Carlo Messina: valorizzazione delle competenze interne e continuità strategica nelle funzioni chiave di controllo

