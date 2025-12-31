Intesa punta sul Medio Oriente Operazioni per 60 miliardi dal 2023
Intesa Sanpaolo amplia la propria presenza nel Medio Oriente, con operazioni per 60 miliardi di euro dal 2023. La banca investe negli Emirati Arabi Uniti, sostenendo progetti di innovazione e infrastrutture. La Divisione IMI Corporate & Investment Banking si conferma come partner finanziario affidabile nella regione del Golfo, rafforzando la propria proiezione internazionale e contribuendo allo sviluppo economico locale.
La banca investe negli Emirati Arabi Uniti per sostenere innovazione e infrastrutture. Intesa Sanpaolo rafforza la propria proiezione internazionale nel Medio Oriente, consolidando il ruolo della Divisione IMI Corporate & Investment Banking come partner finanziario di riferimento nell’area del Golfo. Dal 2023 la banca, unica italiana con una presenza diretta nella regione, ha partecipato insieme ad altri istituti a operazioni di finanziamento ed emissioni obbligazionarie per un valore complessivo superiore a 60 miliardi di euro, confermando il Medio Oriente come uno dei pilastri della strategia di crescita internazionale del gruppo. 🔗 Leggi su Laverita.info
