Inter Oaktree la nuova missione | rosa da un miliardo e crescita sostenibile

Inter Oaktree rappresenta una nuova fase strategica per il club, con un focus sulla crescita sostenibile e sul valore aziendale. Il progetto di lungo termine mira a rafforzare l’identità e la solidità finanziaria, puntando a un incremento duraturo del valore dell’ente. Questa iniziativa riflette l’impegno dell’Inter verso uno sviluppo equilibrato, che coniuga successo sportivo e responsabilità economica, contribuendo a consolidare la posizione del club nel panorama internazionale.

Inter News 24 Inter Oaktree, il progetto di lungo periodo prende forma: obiettivo ambizioso che passa dall’aumento dell’enterprise value del club. Dopo anni di navigazione in acque agitate, l’Inter ha cambiato rotta. Con l’arrivo di Oaktree, la società nerazzurra ha abbandonato definitivamente la logica dell’emergenza e dei parametri zero, inaugurando un progetto strutturato e di lungo termine. Al centro della nuova visione c’è un obiettivo chiaro affidato a Beppe Marotta: portare il valore di mercato complessivo della rosa a quota un miliardo di euro. Inter Oaktree, il valore della rosa come asset strategico. 🔗 Leggi su Internews24.com

