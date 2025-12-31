Insigne verso la Lazio | accordo a un passo Sarri lo aspetta
La trattativa tra Lazio e Lorenzo Insigne sta per concludersi. Dopo l’esperienza in Nord America, il calciatore è vicino a tornare in Serie A, con i dettagli finali ancora da definire. La società biancoceleste, sotto la guida di Sarri, attende il via libera ufficiale per formalizzare l’accordo e integrare il giocatore nel proprio progetto.
Il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A non è più soltanto una suggestione. La Lazio ha definito i passaggi decisivi per riportare in Italia l’esterno offensivo, reduce dall’esperienza nordamericana, e attende soltanto gli ultimi dettagli formali per chiudere l’operazione. L’accordo è impostato su un contratto fino al termine della stagione, con opzione per il prolungamento, e rappresenta il primo vero colpo del mercato invernale biancoceleste. Dopo la conclusione dell’avventura con il Toronto FC, Insigne ha scelto di rimettersi in gioco in un contesto che conosce bene. La destinazione è la Lazio, dove ad attenderlo c’è Maurizio Sarri, allenatore con cui il rapporto va oltre le dinamiche di campo. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Insigne Lazio, fumata bianca vicina? La mossa del giocatore conferma come le due parti sono ad un passo dall’accordo
Leggi anche: Calciomercato Lazio, si riaccende la pista Insigne: Sarri spinge per l’acquisto
Lazio, Insigne in città: è pronto per la firma. Castellanos dice no a Flamengo e River; Lazio, c’è l’accordo con Insigne, ma Fabiani spinge per Maldini; Lazio, Insigne è già a Formello: a breve la firma sul contratto; Lazio, due cessioni per sbloccare il mercato: tutti i movimenti da Insigne a Castellanos.
Mercato Serie A, Lorenzo Insigne torna a giocare in Italia: c’è l’accordo - Dopo la lunga parentesi in MLS lo "scugnizzo" 34enne è pronto a tornare nel campionato italiano, allenato da una sua vecchia conoscenza. msn.com
Lorenzo Insigne alla Lazio, nuovo stipendio formato Lotito: gran passo indietro dopo Toronto - Lorenzo Insigne spera di tornare in Italia per sognare il Mondiale con l’Italia, per farlo è disposto ad una drastica riduzione dell’ingaggio ... quifinanza.it
Calciomercato Lazio, per Insigne si attende solo la firma - Scopri le ultime novità sul calciomercato Lazio Insigne e l'arrivo di Lorenzo a Roma. ilnapolista.it
Maignan è un caso, sul portiere rossonero c’è anche l’Inter. La Juventus tenta il centrale argentino Senesi. Insigne alla Lazio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.