La trattativa tra Lazio e Lorenzo Insigne sta per concludersi. Dopo l’esperienza in Nord America, il calciatore è vicino a tornare in Serie A, con i dettagli finali ancora da definire. La società biancoceleste, sotto la guida di Sarri, attende il via libera ufficiale per formalizzare l’accordo e integrare il giocatore nel proprio progetto.

Il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A non è più soltanto una suggestione. La Lazio ha definito i passaggi decisivi per riportare in Italia l’esterno offensivo, reduce dall’esperienza nordamericana, e attende soltanto gli ultimi dettagli formali per chiudere l’operazione. L’accordo è impostato su un contratto fino al termine della stagione, con opzione per il prolungamento, e rappresenta il primo vero colpo del mercato invernale biancoceleste. Dopo la conclusione dell’avventura con il Toronto FC, Insigne ha scelto di rimettersi in gioco in un contesto che conosce bene. La destinazione è la Lazio, dove ad attenderlo c’è Maurizio Sarri, allenatore con cui il rapporto va oltre le dinamiche di campo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Insigne verso la Lazio: accordo a un passo, Sarri lo aspetta

Leggi anche: Insigne Lazio, fumata bianca vicina? La mossa del giocatore conferma come le due parti sono ad un passo dall’accordo

Leggi anche: Calciomercato Lazio, si riaccende la pista Insigne: Sarri spinge per l’acquisto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lazio, Insigne in città: è pronto per la firma. Castellanos dice no a Flamengo e River; Lazio, c’è l’accordo con Insigne, ma Fabiani spinge per Maldini; Lazio, Insigne è già a Formello: a breve la firma sul contratto; Lazio, due cessioni per sbloccare il mercato: tutti i movimenti da Insigne a Castellanos.

Mercato Serie A, Lorenzo Insigne torna a giocare in Italia: c’è l’accordo - Dopo la lunga parentesi in MLS lo "scugnizzo" 34enne è pronto a tornare nel campionato italiano, allenato da una sua vecchia conoscenza. msn.com