Insigne verso la Lazio | accordo a un passo Sarri lo aspetta
La trattativa tra Lazio e Lorenzo Insigne si avvicina alla conclusione. Dopo l’esperienza in Nord America, il calciatore sta per tornare in Serie A, con le parti che hanno definito gli ultimi dettagli. Sarri aspetta con fiducia l’arrivo di Insigne, che potrebbe rafforzare l’attacco biancoceleste a breve. La firma è ormai imminente, segnando un possibile nuovo capitolo nella carriera dell’esterno.
Il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A non è più soltanto una suggestione. La Lazio ha definito i passaggi decisivi per riportare in Italia l’esterno offensivo, reduce dall’esperienza nordamericana, e attende soltanto gli ultimi dettagli formali per chiudere l’operazione. L’accordo è impostato su un contratto fino al termine della stagione, con opzione per il prolungamento, e rappresenta il primo vero colpo del mercato invernale biancoceleste. Dopo la conclusione dell’avventura con il Toronto FC, Insigne ha scelto di rimettersi in gioco in un contesto che conosce bene. La destinazione è la Lazio, dove ad attenderlo c’è Maurizio Sarri, allenatore con cui il rapporto va oltre le dinamiche di campo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
