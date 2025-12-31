Insieme per l’ultimo saluto L’addio a Liliana e Laura suocera e nuora morte per Santo Stefano

Venerdì 2 gennaio alle ore 15, nella chiesa della Vergine di Pistoia, si terrà l’ultimo saluto a Liliana Podestà e Laura Mecheri, scomparse il giorno di Santo Stefano. L’occasione riunirà amici, parenti e la comunità dello Sperone, che desiderano rendere omaggio alle due donne. Un momento di sobria commozione per condividere il dolore e il ricordo di due vite care.

Pistoia, 31 dicembre 2025 – L’ultimo saluto di amici, parenti, così come della frazione dello Sperone, e di tutta la città, a Liliana Podestà e Laura Mecheri, sarà venerdì 2 gennaio alle ore 15 nella chiesa della Vergine. Le salme sono state restituite ieri alla famiglia. La Procura della Repubblica, come si ricorderà, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo il tragico incidente della sera di Santo Stefano, allo Sperone, dove ha perso la vita Liliana Podestà, che aveva 87 anni. La nuora di Liliana, Laura Mecheri, 58 anni, subito dopo l’incidente era stata vittima di un malore che non le ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

