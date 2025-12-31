InsideUsa – lo scandalo che sta travolgendo il Minnesota

Questa settimana, ci soffermiamo sul recente scandalo che sta coinvolgendo il Minnesota, analizzando i fatti e le implicazioni di un episodio che sta attirando l'attenzione pubblica.

Carissime lettrici, cari lettori, benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, a partire dalle ore 7 del mattino, vi porterò direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Nella nostra esclusiva per gli abbonati, approfondiamo lo scandalo delle frodi su larga scala che sta scuotendo il Minnesota, lo stato governato dal democratico Tim Walz (ex candidato VP con Kamala Harris nel 2024). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - InsideUsa – lo scandalo che sta travolgendo il Minnesota

