Insegue un rapinatore si ferisce ma riesce ad arrestarlo

Il comandante della polizia locale Alto Lario, Edoardo Di Cesare, ha arrestato un pericoloso malvivente coinvolto in una rapina avvenuta lo scorso settembre. Durante l’azione, si è ferito ma è comunque riuscito a bloccare il soggetto, consegnandolo successivamente ai carabinieri insieme a un collega. Questo episodio dimostra l’impegno e il coraggio delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità.

Con un atto di grande coraggio e dedizione alla causa, il comandante della polizia locale Alto Lario Edoardo Di Cesare è riuscito ad arrestare, consegnandolo ai carabinieri, insieme a un collega, un pericoloso malvivente che, nel settembre scorso si era reso protagonista di una rapina ai danni di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Comandante insegue rapinatore, cade in un dirupo ma lo arresta Leggi anche: Infastidisce i passanti e si lancia contro i poliziotti che riescono ad arrestarlo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Torino - Inizialmente fermato da alcuni passanti, è riuscito a scappare dopo aver rubato la borsetta di una ragazza. Il fidanzato della vittima, poco dopo, ha rincorso questo rapinatore di origini marocchine, seguendolo fino all’arrivo dei poliziotti. Così, introno all - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.