Insegue un rapinatore si ferisce ma riesce ad arrestarlo

Da sondriotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante della polizia locale Alto Lario, Edoardo Di Cesare, ha arrestato un pericoloso malvivente coinvolto in una rapina avvenuta lo scorso settembre. Durante l’azione, si è ferito ma è comunque riuscito a bloccare il soggetto, consegnandolo successivamente ai carabinieri insieme a un collega. Questo episodio dimostra l’impegno e il coraggio delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità.

