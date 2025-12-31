L'inizio del 2026 si presenta con condizioni meteorologiche fredde e umide, caratterizzate da temperature in calo, vento e pioggia. Le ondate di freddo artico influenzeranno il clima su tutto il territorio, portando condizioni di stabilità e intensità variabile. È importante prepararsi a queste situazioni, adottando le misure necessarie per affrontare il cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Sarà il gelo artico a caratterizzare la fine del 2025 e l'inizio del 2026 in Italia, con temperature in picchiata, vento e pioggia. Tutta colpa dell'incontro tra un vortice ciclonico sulla Russia e l'anticiclone Atlantico che, come spiegano gli esperti di 3bmeteo, stanno "spingendo verso l'Europa. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Inizio dell'anno col freddo artico e la pioggia

Leggi anche: Sole e freddo artico, da venerdì pioggia: le previsioni per Capodanno a Salerno e provincia

Leggi anche: Capodanno col freddo artico: temperature giù in tutta Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meteo Capodanno 2026, freddo artico e neve. Ecco dove colpirà; Capodanno sottozero: intensa ondata di freddo artico in arrivo su Puglia e Basilicata, si toccherà -1 C°; Capodanno, in arrivo un'ondata di freddo artico: le cause dell'abbassamento delle temperature; Arriva il freddo artico fino a Capodanno: temperature giù in tutta Italia il 30 e il 31.

Meteo Capodanno 2026 ed Epifania, freddo artico e neve a inizio gennaio. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo Capodanno 2026 ed Epifania, freddo artico e neve a inizio gennaio. tg24.sky.it