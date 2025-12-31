Lukaku, attualmente al Napoli, ha subito un infortunio che ne ha limitato la presenza in campo. Si parla di un possibile ritorno in vista della sfida contro l’Inter, la sua vecchia squadra. Ecco le ultime notizie sul suo recupero, i tempi di recupero stimati e la possibile data del rientro, offrendo un quadro chiaro sulla sua condizione attuale.

Inter News 24 : i tempi e la data. Sono trascorsi esattamente 139 giorni dal momento dell’infortunio, ma il calvario di Romelu Lukaku non accenna a concludersi. In vista dell’attesissimo scontro al vertice di domenica 11 gennaio, quando l’ Inter accoglierà il Napoli tra le mura amiche di San Siro, arriva la conferma definitiva che molti tifosi aspettavano: il grande ex non ci sarà. Come sottolineato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il forfait del possente centravanti belga contro i nerazzurri è ormai dato per certo, privando la sfida di uno dei suoi protagonisti più attesi e discussi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Lukaku, il grande ex rientra proprio contro l’Inter? Cosa filtra sul recupero del centravanti del Napoli

Leggi anche: Infortunio Gimenez, Allegri recupera il messicano? Cosa filtra sul centravanti rossonero in vista del derby contro l’Inter

Leggi anche: Thuram Inter, Chivu ritrova il francese contro la Lazio? Cosa filtra sul futuro del centravanti nerazzurro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bernardeschi, infortunio in Supercoppa: spalla rotta? Il gesto di Orsolini e le prime sensazioni, cosa è successo; Vieri: «Conte non ha mai perso il Napoli. Inter, basta piangere, la rosa è profonda. Pio? Chi ci paragona non capisce molto di calcio»; Conte studia la coppia da sogno Hojlund-Lukaku! Un gesto lo aiuta; L'EX - Agostinelli: La solidità della Lazio può mettere in difficoltà anche questo Napoli, che però mi sembra stia andando davvero alla grande, coesistenza Hojlund e Lukaku? Sono problemi bellissimi per un allenatore.

Napoli, infortunio Lukaku: ora c’è il verdetto per la Supercoppa - Secondo quanto riferito da Sky Sport, il belga migliora di giorno in giorno e, per tale ragione, mister Conte dovrebbe portarlo a Riad con il resto della squadra. fantamaster.it

Quando rientra Lukaku dopo l’infortunio: Conte punta ad averlo a disposizione per una data precisa - C’è una data da cerchiare in rosso per capire se in quell’occasione il belga sarà già pronto a scendere in campo. fanpage.it