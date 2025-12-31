L’influenza stagionale raggiunge il suo picco nel Cesenate, con un aumento significativo dei contagi. La situazione coinvolge molte persone, specialmente le fasce più vulnerabili come anziani e malati. La vaccinazione gratuita continua ad essere un’importante misura di prevenzione. In questo periodo, è consigliabile adottare precauzioni e privilegiando il riposo, per affrontare al meglio le festività e tutelare la propria salute.

Più che lo spumante, una tisana calda. In abbinamento al panettone, una tachipirina. Tanti cesenati stanno vivendo le festività natalizie in maniera molto meno piacevole rispetto alle aspettative a causa del picco dell’influenza stagionale ormai arrivato e che sta costringendo a letto un’ampia fetta della popolazione, a partire ovviamente dalle fasce più fragili, come gli anziani e i malati. Nell’ottica di incentivare l’intera comunità ad alzare le barriere di protezione dalla circolazione dei virus stagionali, limitando allo stesso tempo anche l’aggressività della malattia, a partire dal primo gennaio, in Emilia Romagna, previa disponibilità delle dosi, la vaccinazione antinfluenzale sarà resa disponibile gratuitamente a tutta la popolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Influenza vicina al picco stagionale. Dilagano i contagi nel cesenate. Vaccinazione gratuita per tutti

