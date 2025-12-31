Influenza siamo vicini al picco L’epidemia colpisce duro Da domani vaccini gratis per tutti

La stagione influenzale si avvicina al suo picco, con un impatto crescente sulla popolazione. Per contenere la diffusione del virus, la Regione ha deciso di offrire gratuitamente il vaccino antinfluenzale a partire da domani, rivolgendosi a tutti i cittadini residenti o assistiti dal Servizio sanitario regionale che desiderano proteggersi. Questa misura mira a rafforzare la copertura vaccinale e a tutelare la salute pubblica durante il periodo di massima circolazione del virus.

Siamo vicini al picco influenzale e al fine di aumentare la copertura vaccinale complessiva e di ridurre la circolazione del virus la Regione prevede, da domani, l’estensione del siero antinfluenzale a titolo gratuito a tutti i cittadini residenti o assistiti dal Servizio sanitario regionale che ne facciano richiesta. Le settimane centrali dell’inverno rappresentano la fase di maggiore diffusione del virus, con effetti più rilevanti sulle persone anziane, sui soggetti fragili, su chi convive con patologie croniche, ma anche sulla popolazione generale. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata alle persone di età pari o superiore a 60 anni, alle donne in gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto, alle persone tra i 6 mesi e i 59 anni affette da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze o ricoveri, ai conviventi di soggetti fragili, ai bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni, ai residenti in strutture assistenziali e lungodegenze, agli operatori sanitari, alle persone addette a servizi pubblici essenziali, ai donatori di sangue, ai volontari in ambito sociosanitario e a chi, per motivi professionali, è a contatto con animali potenzialmente portatori di virus influenzali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

