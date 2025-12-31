Influenza quasi un milione di italiani a letto in sette giorni | vicino il picco della variante K

Nel periodo dal 15 al 21 dicembre, circa 950.000 italiani hanno contratto l'influenza, portando il totale dall'inizio della sorveglianza a circa 5,8 milioni di casi. La diffusione della variante K sembra avvicinarsi al suo picco, con un aumento dei contagi che ha coinvolto molte persone, spesso costrette a letto. Questi dati, riportati dall'Istituto superiore di sanità, evidenziano l'importanza di monitorare l'andamento dell'influenza stagionale.

