Influenza quasi un milione di italiani a letto in sette giorni | vicino il picco della variante K
Nel periodo dal 15 al 21 dicembre, circa 950.000 italiani hanno contratto l'influenza, portando il totale dall'inizio della sorveglianza a circa 5,8 milioni di casi. La diffusione della variante K sembra avvicinarsi al suo picco, con un aumento dei contagi che ha coinvolto molte persone, spesso costrette a letto. Questi dati, riportati dall'Istituto superiore di sanità, evidenziano l'importanza di monitorare l'andamento dell'influenza stagionale.
(Adnkronos) – Feste a letto con la febbre per milioni di italiani. "Sono stati stimati circa 950mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 5,8 milioni di casi" si legge nel rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato dall'Istituto superiore di sanità per il periodo che va dal 15 al 21 dicembre. "I dati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
