Influenza nota urgente della Regione Veneto | vaccino gratis per tutti i maggiorenni in farmacia dal primo gennaio

A partire dal 1° gennaio, la Regione Veneto offre il vaccino gratuito contro l’influenza a tutti i maggiorenni, disponibile nelle farmacie territoriali. Questa iniziativa, in risposta alla crescente diffusione della stagione influenzale, mira a rafforzare le misure di prevenzione e tutelare la salute della popolazione. È importante informarsi presso le farmacie locali per conoscere modalità e tempi di accesso al servizio.

L'allerta per l'influenza stagionale a spinto la Regione Veneto a rafforzare in modo significativo le misure di prevenzione, puntando ancora una volta sulla rete delle farmacie territoriali. Secondo quanto segnalato da Federfarma Verona, attraverso una nota urgente indirizzata alle farmacie.

