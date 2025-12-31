Influenza K il nuovo sintomo | non solo febbre tosse e raffreddore A cosa fare attenzione

L’influenza K sta emergendo come un nuovo sintomo da monitorare, oltre ai classici malesseri come febbre, tosse e raffreddore. In Regno Unito è stata già chiamata “flu-nami”, a testimonianza della sua diffusione intensa. È importante riconoscere i segnali e adottare le precauzioni necessarie per ridurre i rischi e proteggere la salute.

Nel Regno Unito l'hanno già ribattezzata "flu-nami", un termine che rende bene l'idea della forza con cui l'influenza sta colpendo in queste settimane. Un mix particolarmente aggressivo, legato alla variante K e alla contemporanea circolazione del virus H1N1, sta causando un aumento significativo dei casi anche in Italia. La curva delle infezioni respiratorie acute continua a salire e coinvolge diversi virus, tra cui quello influenzale. Secondo gli ultimi dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, nella sola settimana tra il 15 e il 21 dicembre sono stati registrati circa 950mila nuovi casi, un numero che fotografa con chiarezza la pressione crescente su ambulatori, pronto soccorso e reparti ospedalieri.

