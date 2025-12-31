Influenza in arrivo il picco della variante K | ospedali in sofferenza Sicilia tra le più colpite
L'influenza di questa stagione sta raggiungendo il suo picco, con la diffusione della cosiddetta
Salgono i numeri di persone colpite dall'influenza. Nella settimana pre-natalizia, secondo l'ultimo report di RespiVirNet, a livello nazionale si è quasi arrivati a un milione di casi, con un'incidenza di 17,1 malati su 1.000 pazienti, quasi tre in più rispetto al periodo precedente. Nel periodo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Influenza, in arrivo il picco della "variante K". Ospedali in sofferenza - Il Lazio è tra le regioni maggiormente colpite: "Ci stiamo avvicinando al massimo nelle prossime settimane" spiega Anna Teresa Palamara, dirigente del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto ... romatoday.it
Influenza, picco in arrivo. Pregliasco: “Atteso un milione di casi” - Nella stagione della super influenza, spinta dalla variante K del virus A/H3N2, cresce l'attesa per il nuovo bollettino dell'Istituto ... msn.com
