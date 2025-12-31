Influenza | boom di casi e ricoveri negli Usa oltre 3mila morti di cui 8 bambini

Negli Stati Uniti si registra un aumento significativo dei casi di influenza, con conseguente incremento dei ricoveri e un bilancio di oltre 3.000 decessi, tra cui otto bambini. Questa crescita epidemiologica sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario, evidenziando l'importanza di monitorare attentamente la situazione e adottare le misure di prevenzione più appropriate.

Negli Stati Uniti è in corso una forte impennata dei casi di influenza, con numeri che stanno mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Secondo i dati diffusi dalla Cnn, la maggior parte degli Stati americani registra un’attività influenzale alta o molto alta, con un trend in costante crescita. Le stime dei Cdc, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, parlano chiaro: fino al 20 dicembre la stagione influenzale avrebbe già provocato almeno 7,5 milioni di casi, 81mila ricoveri ospedalieri e 3.100 decessi, tra cui almeno 8 bambini. Stati più colpiti e ospedalizzazioni in forte aumento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

