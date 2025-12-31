Infermiera aggredita Un 50enne arrestato grazie alla nuova legge

Un episodio di violenza si è verificato nel reparto di Malattie Infettive, dove un'infermiera è stata aggredita da un uomo di 50 anni. Dopo essersi recato in pronto soccorso per un'ansia, l'uomo si è introdotto nel reparto e ha preso a calci il personale sanitario. La nuova legge ha consentito l'arresto immediato dell'aggressore, contribuendo a rafforzare la tutela degli operatori sanitari e la sicurezza negli ospedali.

Prima va in pronto soccorso per uno stato di ansia poi si intrufola nel reparto di Malattie Infettive dove prende a calci un'infermiera che aveva provato a farlo allontanare. "Qui non può stare", le aveva detto l'operatrice sanitaria ma l'uomo, un 50enne originario della provincia di Bari (è di Bitonto) prima l'ha aggredita colpendola all'addome e a una mano poi si è nascosto nella stanza di un paziente ricoverato che ha dovuto chiedere aiuto per farlo uscire. Ci sono voluti gli interventi delle guardie giurate in servizio in ospedale e poi quello delle Volanti della polizia per placare il 50enne che è stato arrestato per lesioni personali aggravate cagionate a personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni.

