Infarto per Roberto Carlos la corsa in ospedale e l’intervento chirurgico

Roberto Carlos da Silva ha recentemente subito un infarto, che ha richiesto un intervento chirurgico e il ricovero in ospedale. Attraverso un comunicato, il ex calciatore ha rassicurato i tifosi, affermando di trovarsi ora in condizioni stabili e sotto stretta osservazione medica. La notizia evidenzia l'importanza di monitorare attentamente la salute e di intervenire tempestivamente in caso di emergenze cardiovascolari.

Roma, 31 dicembre 2025 - "Ora sto bene, sono sotto stretta osservazione", Roberto Carlos da Silva ha così voluto tranquillizzare i suoi fan dopo il suo infarto. Il difensore campione del mondo con la Seleçao, e gioiello di Inter, Real Madrid e Fenerbahçe, è stato ricoverato d'urgenza a San Paolo dopo che una risonanza magnetica ad una gamba ha rivelato un problema cardiaco, si legge su As. A causa di un coagulo di sangue il 52enne stava avendo un principio d'infarto mentre si trovava in vacanza. Per salvarlo i medici lo hanno operato per inserire un catetere. Il calciatore dalla punizione proibitiva è fuori pericolo, ma dovrà restare sotto osservazione almeno per 48 ore.

Roberto Carlos operato d'urgenza per un principio di infarto: scoperto grazie a un coagulo di sangue alla gamba - ma anche di Inter, Real Madrid e Fenerbahçe - msn.com

Paura per Roberto Carlos dopo un infarto, ora fuori pericolo - ma anche di Inter, Real Madrid e Fenerbahçe - corrieredellosport.it

