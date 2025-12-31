Indossare bijoux dorati e oversize su un total black look rappresenta una scelta semplice ed elegante per creare un outfit da party. Può capitare di ricevere un invito improvviso alla vigilia di Capodanno, quando si pensava di trascorrere la serata in relax. In queste situazioni, un tocco di accessori dorati può trasformare rapidamente il proprio look, rendendolo adatto a celebrare con stile senza eccessi.

A volte succede. E l’ultimo giorno dell’anno, quando si pensava di passarlo una volta tanto a casa in tranquillità, arriva inaspettatamente un invito a qualche festa favolosa. La cosa fa molto piacere, ma ci si ritrova a pensare di non avere nulla da mettere. E questo solo perché non era stato pianificato nessun outfit di Capodanno. Niente panico. Mettere insieme qualcosa che non ci faccia sfigurare all’ultimo minuto non è così difficile. L’ idea last minute è infatti quella di puntare su total look nero e maxi bijoux. Una combo perfetta in caso di emergenza. E non è difficile capire perché. Il segreto è che si tratta di una formula moda che chiunque può mettere insieme in un attimo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Indossare bijoux dorati e oversize su un total black look è il modo più semplice per mettere insieme un party outfit strepitoso

