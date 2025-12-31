Indimenticabile Mitchell L’eroe umano del parquet domani avrebbe 70 anni

Pioppi Domani Mike Mitchell avrebbe compiuto 70 anni. Un male incurabile lo ha portato via quando ne aveva soltanto 55. Troppo presto. Era il 9 giugno del 2011 e Federico Buffa, che del 'Professore' era stato il primo agente nell'avventura italiana iniziata con Brescia, annunciò la sua scomparsa durante la diretta delle finali Nba tra Dallas e Miami. Da quel momento il suo ricordo ci accompagna nella vita di tutti i giorni assieme a una sorta di senso di colpa che poi, col passare del tempo, abbiamo scoperto di avere in comune con tanti altri appassionati. È il sentimento di chi crede che non sia stato fatto abbastanza per onorare la memoria del miglior marcatore della Pallacanestro Reggiana (biancorosso dal 1992 al 1999, con 235 presenze e 6.

