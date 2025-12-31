Inciviltà all' Orciolaia

L'inciviltà all'Orciolaia solleva domande sulla responsabilità e sul comportamento delle persone. A Arezzo, il problema sembra evidente, con comportamenti poco rispettosi dell’ambiente e del contesto vicino a una scuola materna e asilo nido. La questione invita a riflettere sulle azioni di cittadini e sulle modalità di gestione dei rifiuti, per preservare il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche.

È sempre colpa della Sei Toscana? O ad Arezzo è pieno di gente maleducata e incivile con un notevole rifiuto al buon senso e rispetto dell'ambiente, il tutto vicino a una scuola materna e asilo nido. Questo succede abbastanza spesso, i nostri cari compaesani vanno al Mc Donald, consumano nel.

