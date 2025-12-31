Incidente sulla funivia di Macugnaga | impianto sequestrato al via l' indagine della Procura

Nella giornata di ieri, 30 dicembre, si è verificato un incidente sulla funivia del Moro a Macugnaga, causato presumibilmente da un guasto al sistema frenante. L’impianto è stato sottoposto a sequestro e la Procura ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’accaduto. La sicurezza dei trasporti è al centro dell’attenzione mentre si indaga sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

Un guasto al sistema frenante. Sarebbe questa la causa dell'incidente che si è verificato ieri, martedì 30 dicembre, sulla funivia del Moro a Macugnaga. Incidente che ha provocato il ferimento di una decina di persone in totale, tra cui due bambini, nessuno fortunatamente in maniera grave.Secondo.

