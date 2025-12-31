Incidente stradale perde il controllo dell' auto | la macchina si ribalta e finisce fuori strada

Nella serata di martedì 30 dicembre, a Villasanta lungo la Sp60, si è verificato un incidente stradale in cui un veicolo ha perso il controllo, si è ribaltato e finito fuori strada. L'evento ha coinvolto un'auto senza causare feriti gravi. Questo episodio sottolinea l'importanza di mantenere attenzione e prudenza alla guida, specialmente in condizioni di strada potenzialmente pericolose.

Perde il controllo del mezzo, l'auto si ribalta e finisce fuori strada. L'incidente è avvenuto nella serata di martedì 30 dicembre a Villasanta, lungo la Sp60.Nel sinistro è rimasto coinvolto un ragazzo di 20 anni. Sono stati allertati subito i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza.

