Incidente stradale perde il controllo dell' auto | la macchina si ribalta e finisce fuori strada

Da monzatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di martedì 30 dicembre, a Villasanta lungo la Sp60, si è verificato un incidente stradale in cui un veicolo ha perso il controllo, si è ribaltato e finito fuori strada. L'evento ha coinvolto un'auto senza causare feriti gravi. Questo episodio sottolinea l'importanza di mantenere attenzione e prudenza alla guida, specialmente in condizioni di strada potenzialmente pericolose.

Perde il controllo del mezzo, l’auto si ribalta e finisce fuori strada. L’incidente è avvenuto nella serata di martedì 30 dicembre a Villasanta, lungo la Sp60.Nel sinistro è rimasto coinvolto un ragazzo di 20 anni. Sono stati allertati subito i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

incidente stradale perde il controllo dell auto la macchina si ribalta e finisce fuori strada

© Monzatoday.it - Incidente stradale, perde il controllo dell'auto: la macchina si ribalta e finisce fuori strada

Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: l'incidente stradale sulla Statale 89

Leggi anche: Incidente sulla Braccianese, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 23enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Curno, perde il controllo dell’auto e finisce contro una recinzione. Grave 73enne; Incidente sull'Aurelia, perde il controllo della moto: morto 49enne. La tragedia il giorno di Natale; Perde il controllo dell'auto sulla Statale Adriatica ed esce di strada: morto un 55enne; Perde il controllo dell'auto e colpisce due veicoli in sosta: paura nel centro abitato.

incidente stradale perde controlloIncidente stradale nel comune di Platania, perde la vita un ragazzo foto - Nel sinistro è rimasta coinvolta una Fiat Tipo che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori dalla sede stradale e impattando violentemente contro alcuni alberi ... msn.com

incidente stradale perde controlloIncidente a Sassari, giovane perde il controllo dell’auto mentre si reca a lavoro - A causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada ... cagliaripad.it

incidente stradale perde controlloCurno, perde il controllo dell’auto e finisce contro una recinzione. Grave 73enne - Sembra che l’uomo sia stato colto da un malore mentre era alla guida. ecodibergamo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.