Incidente mortale a Sanzeno la vittima è Anna Rosa Pedrotti È scomparsa vicino al luogo in cui morì il figlio

Martedì 30 dicembre a Sanzeno, in Val di Non, si è verificato un incidente che ha causato la tragica scomparsa di Anna Rosa Pedrotti, 86 anni. La vittima si trovava nelle vicinanze del luogo dove aveva perso la vita il suo figlio, in un episodio che ha profondamente colpito la comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

È l'86enne Anna Rosa Pedrotti la vittima del terribile incidente di ieri, martedì 30 dicembre, a Sanzeno, in Val di Non.L'incidente mortaleIn base a quanto ricostruito, l'anziana si è ribaltata con la sua auto in curva sulla Provinciale 24 tra Casez e Dambel, finendo contro le rocce e venendo.

Terribile incidente: una persona è morta dopo che la vettura è finita contro la roccia - L'allerta è scattata poco prima di mezzogiorno di oggi, martedì 30 dicembre ... ildolomiti.it

