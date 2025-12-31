Incidente in scooter nel Napoletano | Genny Di Criscio muore a 17 anni
Un incidente in scooter a Castello di Cisterna nel Napoletano ha causato la morte di Genny Di Criscio, 17 anni, originario di Casalnuovo. L'incidente si è verificato due giorni fa e ha portato al decesso del giovane, coinvolto nel sinistro stradale. Questo evento rappresenta una triste perdita per la comunità locale e mette in evidenza le problematiche legate alla sicurezza stradale.
Il giovane, originario di Casalnuovo, è morto nelle scorse ore: era rimasto coinvolto in un incidente stradale due giorni fa a Castello di Cisterna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lutto a Casalnuovo, Genny muore a 17 anni dopo incidente in scooter
Leggi anche: Camion contro scooter: Mattia muore a 17 anni mentre va dai nonni
Genny di Criscio morto a 17 anni: incidente in scooter a Castello di Cisterna, lutto a Casalnuovo e funerali il 1 gennaio - Casalnuovo si è svegliata con una di quelle notizie che ti tolgono le parole. alphabetcity.it
+++ INCIDENTE A SALERNO, SCONTRO AUTO E SCOOTER +++ Scontro tra auto e scooter nel pomeriggio di oggi in via dei Greci a Salerno. Ferito il centauro. #Salerno #incidentestradale - facebook.com facebook
#NEWS - Tragedie sulle strade: due giovani vittime in #incidenti con lo scooter mentre andavano a #scuola. Il primo incidente a #Pozzuoli, in provincia di #Napoli. Un ragazzo di 16 anni, residente a #Marano, ha perso la vita in uno scontro tra lo scooter su cui x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.