Incidente in scooter nel Napoletano | Genny Di Criscio muore a 17 anni

Un incidente in scooter a Castello di Cisterna nel Napoletano ha causato la morte di Genny Di Criscio, 17 anni, originario di Casalnuovo. L'incidente si è verificato due giorni fa e ha portato al decesso del giovane, coinvolto nel sinistro stradale. Questo evento rappresenta una triste perdita per la comunità locale e mette in evidenza le problematiche legate alla sicurezza stradale.

+++ INCIDENTE A SALERNO, SCONTRO AUTO E SCOOTER +++ Scontro tra auto e scooter nel pomeriggio di oggi in via dei Greci a Salerno. Ferito il centauro. #Salerno #incidentestradale - facebook.com facebook

#NEWS - Tragedie sulle strade: due giovani vittime in #incidenti con lo scooter mentre andavano a #scuola. Il primo incidente a #Pozzuoli, in provincia di #Napoli. Un ragazzo di 16 anni, residente a #Marano, ha perso la vita in uno scontro tra lo scooter su cui x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.