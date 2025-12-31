Incidente in scooter nel Napoletano | Genny Di Criscio muore a 17 anni

Un incidente in scooter a Castello di Cisterna nel Napoletano ha causato la morte di Genny Di Criscio, 17 anni, originario di Casalnuovo. L'incidente si è verificato due giorni fa e ha portato al decesso del giovane, coinvolto nel sinistro stradale. Questo evento rappresenta una triste perdita per la comunità locale e mette in evidenza le problematiche legate alla sicurezza stradale.

