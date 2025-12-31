Incidente funivia indagine contro ignoti Il testimone | Ho visto la cabina contro il muro della stazione
La Procura di Verbania ha avviato un’indagine senza testimoni individuati in merito all’incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, avvenuto ieri. L’episodio, che ha coinvolto una cabina contro il muro della stazione, viene ora oggetto di approfondimenti per lesioni e attentato alla sicurezza dei trasporti. La procura sta raccogliendo elementi per chiarire le cause e responsabilità dell’accaduto.
La Procura di Verbania ha aperto un fascicolo a carico di ignoti dopo l’incidente di ieri alla funivia del Monte Moro a Macugnaga: si procede per lesioni e attentato alla sicurezza dei trasporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
