Incidente funivia indagine contro ignoti Il testimone | Ho visto la cabina contro il muro della stazione

La Procura di Verbania ha avviato un’indagine senza testimoni individuati in merito all’incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, avvenuto ieri. L’episodio, che ha coinvolto una cabina contro il muro della stazione, viene ora oggetto di approfondimenti per lesioni e attentato alla sicurezza dei trasporti. La procura sta raccogliendo elementi per chiarire le cause e responsabilità dell’accaduto.

Incidente alla funivia di Macugnaga: dieci feriti e cento persone riportate a valle in elicottero - Anche la cabina a valle non si è fermata in tempo, contuso l'operatore, unico passegg ...

Incidente in funivia a Macugnaga, diversi feriti e centinaia di passeggeri bloccati: soccorsi in azione - Funivia di Macugnaga, incidente alla stazione a monte: cabina in arrivo troppo veloce si scontra, feriti lievi e evacuazione in elicottero.

Incidente funivia Macugnaga cento persone bloccate passo Moro

Incidente alla funivia di Macugnaga, riportate a valle dagli elicotteri cento persone

