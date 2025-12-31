Un grave incidente si è verificato questa mattina in Val di Non, causando una perdita umana improvvisa e tragica. La comunità della zona si trova a dover affrontare un momento difficile, mentre le autorità stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e si attende un aggiornamento ufficiale.

Una tragedia improvvisa ha colpito la Val di Non nella tarda mattinata di martedì 30 dicembre, lasciando una comunità intera sotto shock. A Sanzeno, lungo la strada provinciale 24 che collega le frazioni di Casez e Dambel, una donna di 86 anni, Anna Rosa Pedrotti, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto poco prima di mezzogiorno. L’allarme è scattato alle 11:47, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno segnalato un’auto finita fuori strada. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sul quale viaggiava l’anziana avrebbe improvvisamente perso aderenza in un tratto particolarmente insidioso della carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente devastante in Italia, la morte in un attimo. Tragedia in mattinata

