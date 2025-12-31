Incidente con un ciclista travolto lungo la Sp72 a Garlate | soccorsi in azione

Nella mattina di mercoledì 31 dicembre, lungo la Sp72 a Garlate, si è verificato un incidente che ha coinvolto un ciclista. L’evento si è verificato pochi minuti prima di mezzogiorno in via Statale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere la persona coinvolta. Le autorità stanno svolgendo le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

Incidente stradale con un ciclista investito a Garlate. Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno di oggi, mercoledì 31 dicembre, lungo via Statale, la Sp72 che attraversa il paese. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. A rimanere ferito l'uomo di 65 anni.

